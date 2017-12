Oposição quer convocar alvos de operação da PF para CPI

A próxima reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito formada por deputados e senadores para investigar denúncias contra a Petrobras está prevista para a tarde desta terça-feira.

“Todos aqueles com ordem de prisão, seja preventiva ou temporária, todos eles farão parte de um requerimento em bloco para convocá-los para vir à CPMI”, disse o líder do PPS na Câmara, Ruben Bueno (PR), após reunião com outros líderes da oposição.

Nova fase da operação da PF deflagrada na sexta-feira da última semana resultou na prisão do ex-diretor de Engenharia, Tecnologia e Materiais da Petrobras Renato Duque e de executivos de grandes empreiteiras do país, após uma série de denúncias de corrupção nos últimos meses envolvendo grandes obras da petroleira.

Segundo Bueno, a oposição tentará aprovar requerimentos para ouvir Duque e altos executivos de empreiteiras que tinham negócios com a estatal, além de chamar novamente o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró à comissão e ainda o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bueno acrescentou que a estratégia da oposição também envolve tentar aprovar requerimentos de quebra de sigilos fiscal, bancário e telefônicos dessas empreiteiras e ainda constituir uma comissão da CPI que possa se deslocar à Holanda para ter acesso a documentos do Ministério Público de lá que apurou denúncias de pagamento a funcionários da Petrobras por parte da empresa SBM Offshore.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)