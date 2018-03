Oposição quer CPI paralela sobre ônibus no Rio

O presidente da comissão, Chiquinho Brazão (PMDB), afirmou que as próximas reuniões acontecerão no plenário e serão abertas à população. Nessa quarta, 14, o presidente da Câmara, Jorge Felippe (PMDB), disse que os próximos encontros serão exibidos em telões do lado de fora do Palácio Pedro Ernesto, sede do Legislativo do Rio, na Cinelândia, região central da cidade. "Ele disse que tentaria de tudo para que a reunião fosse aberta, mas, pelo visto, não fez nada", afirmou Madiano Marcheti, que ocupa a Câmara desde a última sexta-feira, 9, referindo-se à reunião que Felippe teve na quarta com os manifestantes.

Na sessão desta quinta, os membros da CPI marcaram audiências para as próximas quintas-feiras, no plenário. Para a reunião do dia 22, serão convidados o secretário municipal de Transportes Carlos Osório, o ex-secretário Alexandre Sansão e o presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura do Rio, Hélio Borges.