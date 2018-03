Oposição retira obstrução e MP é aprovada na Câmara O plenário da Câmara aprovou a medida provisória 427, que amplia a extensão da estrada de ferro Norte-Sul a cargo da Valec, depois que a oposição concordou em retirar, por hoje, a obstrução dos trabalhos. "Serão duas MPs por semana, no máximo", afirmou o líder do DEM, deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (BA). "É operação tartaruga dopada", completou o líder. A oposição está usando os recursos regimentais para evitar que a pauta fique livre de MPs e o governo coloque em votação o último ponto que falta para concluir a votação do projeto que cria a Contribuição Social para a Saúde (CSS). Agora, são quatro MPs trancando a pauta. No dia 12, serão mais duas. O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), reúne os líderes amanhã para tentar um acordo para destrancar a pauta.