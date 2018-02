Oposição ucraniana foca em eleições de 2015 conforme protestos minguam

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram na Praça da Independência, na capital Kiev, para o que se tornou um evento semanal desde novembro, quando o governo de Yanukovich se recusou a assinar um acordo de associação com a União Europeia e se voltou à Rússia para um pacote de resgate econômico.

O número de presentes era visivelmente menor do que na semana passada, quando o número estimado foi de cerca de 100 mil pessoas, pois muitos ucranianos se ocupam com a preparações para os feriados de ano novo e Natal, que na Ucrânia ortodoxa é celebrado no dia 7 de janeiro.

Os números em queda suavizaram a pressão sobre o governo, que está prosseguindo com seu plano de forjar ligações mais próximas com a Rússia, tendo assegurado um pacote de resgate de 15 bilhões de dólares de Moscou e um desconto sobre suprimentos vitais de gás russo.

"Estamos nos preparando para vencer as eleições presidenciais", disse Arseny Yatsenyuk, o líder do partido de oposição Batkivschyna (Pátria, em tradução livre). "Estamos construindo uma equipe... que poderá transformar a Ucrânia em um país Europeu".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma pesquisa de opinião publicada nesta semana pela fundação local Iniciativa Democrática mostrou que, se uma eleição presidencial acontecesse agora, Yanukovich perderia no segundo turno para o boxeador campeão de pesos-pesados Vitaly Klitschko, ou até mesmo para qualquer um de vários outros líderes opositores inclusive Yatsenyuk.

(Por Olzhas Auyezov e Pavel Polityuk)