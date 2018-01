Oposição usa YouTube para denunciar violência nas Filipinas O líder de oposição filipino Satur Ocampo, foragido desde a semana passada, quando foi emitida uma ordem para sua detenção, apareceu nesta quinta-feira, 15, em dois vídeos no site YouTube para denunciar a perseguição política em seu país. Segundo um comunicado divulgado por seu partido, o Bayan Muna ("Povo Primeiro"), o congressista pede nas mensagens o apoio da comunidade internacional contra os tribunais filipinos. Na semana passada, os juízes ordenaram a sua detenção por suposta relação com crimes cometidos pela guerrilha comunista durante a ditadura de Ferdinand Marcos (1965-1986). Os vídeos estão disponíveis no canal do Bayan Muna no site. O campo também se dirige ao Senado dos Estados Unidos, que atualmente investiga a onda de violência política nas Filipinas, e exige a rejeição das "mentiras" do governo de Gloria Macapagal Arroyo. O oposicionista afirma que os ataques a ativistas desarmados e a inclusão de seu partido no bloco comunista são parte de uma estratégia de perseguição a todos os parlamentares contrários ao Executivo. A Subcomissão de Assuntos da Ásia Oriental e Pacífico da Comissão de Relações Exteriores do Senado dos EUA analisa desde a quarta-feira, 14, o problema dos assassinatos extrajudiciários. Segundo vários grupos de direitos humanos, desde janeiro de 2001 foram 838 mortes. O Bayan Muna afirma que 129 das vítimas eram seus membros. A polícia só reconhece 116 assassinatos por razões políticas. Representantes do governo e de grupos de direitos humanos foram ao Senado americano para defender suas posições. Mas Ocampo, destacou a nota, não quis gastar o dinheiro dos contribuintes filipinos e viajar a Washington, optando pelo caminho mais barato e moderno de exibir os vídeos na internet.