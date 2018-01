Oprah Winfrey lança canal próprio no YouTube

A jornalista norte-americana Oprah Winfrey tem um talk-show, uma revista, um site e agora lança um canal online de vídeos no YouTube, no endereço http://youtube.com/Oprah. Assista ao vídeo de apresentação O site de compartilhamento de vídeos, pertencente ao Google, afirmou em parceria com a produtora Harpo Productions que o canal vai oferecer conteúdo exclusivo e de bastidores do programa The Oprah Winfrey Show, gravado em Chicago. Em um vídeo postado no site, Oprah diz estar "excitada" por ter seu próprio canal no YouTube e que vai incluir clipes que ela própria criou. Jordan Hoffner, chefe de novos negócios do YouTube, afirma que o canal vai oferecer à comunidade de usuários do site mais acesso a Oprah Winfrey e a forma com que ela produz seu talk-show.