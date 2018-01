Oracle anuncia suporte ao Linux da Red Hat Quando o gigante da tecnologia Oracle, que produz bancos de dados e soluções de gestão empresarial para o mercado corporativo, anunciou o apoio à distribuição Linux da Red Hat, a notícia deveria ser comemorada pela comunidade de código aberto. Mas não foi. É que a empresa anunciou este suporte de uma forma muito agressiva: iria fornecer suporte técnico para o sistema Red Hat (um dos Linux mais usados em empresas) com preços menores do que os cobrados em serviços pela própria Red Hat. Como resultado, as ações da empresa, cujo logotipo é um chapéu vermelho, caíram 16% nas bolsas norte-americanas. O mercado também especula se este não é um movimento feito pela Oracle para comprar a empresa, já que a gigante dos bancos de dados já passou por episódios de aquisições agressivas no passado.