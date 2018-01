Oracle desenvolverá buscador corporativo Encontrar informações dentro das redes das empresas é o novo objetivo da Oracle. A empresa, mais conhecida por seus bancos de dados e sistemas corporativos, quer ajudar as companhias a encontrar informações dentro de documentos, arquivos e mensagens de correio eletrônico, o que motivou a gigante do software a investir em ferramentas de busca empresarial. Com isso, a empresa quer conquistar clientes antes que versões corporativas de ferramentas como Yahoo ou o Google dominem este mercado (nos EUA, o Google até dispõe de um appliance, um equipamento dedicado que faz buscas em redes corporativas). O presidente executivo da Oracle, Larry Ellison, espera que o software preencha um vazio deixado pelos concorrentes. "O Google é muito bom para encontrar coisas na internet, mas ainda não é um bom buscador para dados privados, e é com isso que lidamos", disse.