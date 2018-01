Oracle deve ter versão própria de Linux A Oracle pode ter uma versão própria do Linux. A novidade foi comentada pelo CEO da empresa, o controverso executivo Larry Ellison, para o jornal Financial Times. Segundo a entrevista dada ao jornal, o executivo afirmou que estaria pensando em adquirir uma ou duas empresas que detenham uma versão própria do Linux. Os olhos dos analistas de mercado se voltaram automaticamente para a Red Hat e para a Novell, cada uma patrocinadora de uma distribuição do Linux. Mas o movimento também foi interpretado como mais um arroubo de Ellison, que vê um arqui-rival na figura de Bill Gates, fundador da Microsoft. Segundo analistas, a empresa, que tem sua principal força em bancos de dados (muitos que já rodam sobre versões existentes de Linux) e softwares de gestão, teria pouco a ganhar com uma versão própria do sistema de código aberto. "Eu gostaria de ter um leque completo de software a oferecer", teria dito Ellison, insinuando que a Oracle também poderia começar a vender aplicativos.