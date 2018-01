Oracle lança o banco de dados gratuito, o 10g Express Edition A Oracle anunciou o lançamento oficial do software para banco de dados Oracle 10g Express Edition, edição inicial e gratuita voltada para empresas de pequeno e médio porte. O produto pode ser usado gratuitamente por estudantes, programadores e desenvolvedores de aplicativos, rodando nas plataformas Windows e Linux. Além disso, sua interface é totalmente acessível por meio de uma interface browser, ou seja, basta um navegador para brincar com as configurações. Suas únicas limitações são quanto aos limites de dados que podem ser usados, além de limites quanto ao uso em servidores com muitas CPUs, que é uma estratégia para empurrar potenciais clientes para versões pagas dos produtos da Oracle. Apesar dessas limitações, o Oracle XE oferece liberdade para desenvolver e implementar aplicativos de muitas plataformas e traz suporte para uma grande variedade de ambientes de desenvolvimento como Java, .NET, C++ e PHP. Disponibilidade O Banco de Dados Oracle XE está disponível para Windows de 32 bits e uma grande variedade de sistemas operacionais Linux, incluindo Mandriva Linux 2006 Power Pack+, SUSE Linux Enterprise Server 9 e SUSE Linux 10 da Novell, Red Hat Enterprise Linux 4, Fedora e Ubuntu. Esta versão é a mais recente desde a primeira versão do Express, cuja versão beta remonta a outubro do ano passado. O software pode ser baixado gratuitamente pela internet.