Oracle se compromete a manter negócios da Sun

Ellison surpreendeu o Vale do Silício, nos Estados Unidos, no mês passado ao assinar um acordo de compra da Sun, quarta maior fabricante de servidores e desenvolvedora dos softwares Java e Solaris.

Alguns analistas têm especulado que a Oracle, maior empresa mundial de bancos de dados, na verdade estaria buscando os ativos da Sun e que eventualmente iria revender o negócio.

"Nós definitivamente não iremos abandonar o negócio de hardware", afirmou Ellison em uma entrevista por email à Reuters. "Se uma empresa cria tanto hardwares quanto softwares, ela pode criar sistemas muito melhores do que as que apenas desenvolvem softwares. É por isso que o iPhone da Apple é muito melhor do que os telefones da Microsoft", afirmou.

Ellison também disse que planeja impulsionar investimentos na linha SPARC de microprocessadores da Sun, que são usados em seus computadores Unix.

"Cremos que criar nossos próprios chips é extremamente importante. Até a Apple faz seus próprios chips hoje em dia," disse.