Orangotango fotógrafo tem mais de 500 fãs no Facebook

As fotos da orangotango Nonja já têm mais de 500 fãs no Facebook desde que o zoo lançou um álbum virtual na terça-feira.

Embora as imagens levemente borradas da ração de Nonja, de sua corda e dos companheiros de pêlo castanho tenham rendido comentários de admiração dos fãs, a própria fotógrafa não parece muito interessada.

"É claro que os macacos não se importam com as fotografias, elas são apenas um produto colateral acidental", disse o porta-voz do zoológico, Gerhard Kasbauer, à Reuters.

"Eles só sabem que, quando pressionam o botão, aparece uma uva passa.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O zoológico de Viena criou o projeto para entreter Nonja e seus três companheiros de cativeiro. O álbum pode ser visitado no site http://bit.ly/51O6pF