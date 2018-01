Orelha-de-pau inspira menu Até o dia 20, o Paribar, restaurante na Praça Dom José Gaspar, promove festival dedicado ao cogumelo orelha-de-pau. O menu, de preço fixo (R$ 35,90) inclui entrada e um prato do festival, como salada de frutos do mar com aceto balsâmico, mel e orelha-de-pau e ravióli de espinafre recheado de orelha-de-pau. O cogumelo tem esse nome pelo formato e por crescer no tronco de árvores.