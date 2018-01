Orgânicos ingleses no Santa Luzia Até a tradição mais britânica se curva à onda dos produtos exclusivamente biôs. A centenária empresa Wilkin & Sons lançou suas geleias, presentes em todo chá (que merece ser chamado assim) das cinco em versões totalmente orgânicas. Entretanto, nem só as geleias aderiram à pureza do natural. A linha inclui curries, chutneys, molhos, mostarda e catchup, produtos raramente associados à palavra "natural". Mas a linha tradicional continua, com 76 itens, incluindo chás, bolos e doces natalinos. À venda na Casa Santa Luzia – Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000.