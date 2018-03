Organizadores de protesto discutem itinerário no Rio A Frente de Lutas Contra o Aumento da Passagem, entidade que organiza os protestos contra o aumento da tarifa de ônibus no Rio, discutiu na noite desta terça-feira o trajeto que será percorrido durante o próximo ato, a ser promovido nesta quinta-feira, 20. Até as 23h45 os líderes do movimento não haviam chegado a um consenso sobre o itinerário, mas o mais provável é que o grupo se concentre na Candelária, mesmo ponto de início das manifestações anteriores, e siga até a Central do Brasil e depois até a sede administrativa da prefeitura, na avenida Presidente Vargas. Outra opção seria seguir até o estádio do Maracanã, na zona norte, onde a partir das 16 horas de quinta haverá jogo entre Espanha e Taiti pela Copa das Confederações.