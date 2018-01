Organize a bagunça que é a sua vida 2.0

A grande idéia da web 2.0 é a troca de informações e de conteúdo entre os internautas. Mas aí há também uma armadilha: graças a essa facilidade, se perder na internet é a coisa mais fácil. São tantas as redes sociais que lembrar-se de atualizar seu perfil em cada uma já complica. Pior para quem é seu "seguidor", que se desdobra para acompanhar o que você anda lendo, escrevendo, fotografando ou assistindo (perdoe o gerundismo). Hoje há vários serviços que prometem desembaraçar esse imenso novelo. São sites que agregam várias redes sociais e programas de mídia social em um único espaço. Exemplo: junta-se em uma só página o seu blog, seu microblog, seu perfil no YouTube ou na rádio online Last.fm. A cada vez que se atualiza um desses serviços, essa mesma página também o fará, mostrando, de forma organizada e cronológica, todas as suas atividades digitais. Existe uma explicação técnica para que isso seja possível. Cada rede social ou site costuma ter o seu próprio feed – um link de Really Simple Syndication, o famoso RSS. Isso é bacana pelo seguinte: quem tiver um leitor de RSS, como o Google Reader, é informado na hora de que uma página foi atualizada – sem precisar entrar na própria. O que esses agregadores fazem, então, é apenas agrupar todos os seus feeds. Embora pareça meio Big Brother, o propósito dessa xeretice é demonstrar como a internet está cada vez mais humana. Hoje acompanha-se um blog, um portal – amanhã, pessoas. Não à toa, esse conceito ganhou o nome de LifeStream; em português, algo como "fluxo de vidas". A designer Luiza Voll, de 24 anos, criou há pouco tempo um perfil no FriendFeed (www.friendfeed.com/luizavoll). Ela mostra as últimas atualizações do Google Reader, de seu blog, álbum virtual de fotos (Flickr) e do del.icio.us, um serviço online que exibe seus sites e links favoritos. "Foi para facilitar a vida das pessoas que me acompanham e também para incentivar todos a criarem um. Se todos os produtores de conteúdo que eu admiro tivessem seu próprio FriendFeed, minha vida seria bem mais fácil", brinca. No Brasil, por se tratar de algo ainda novo, quem usufrui desses agregadores sociais são apenas os entusiastas de tecnologia, como a jornalista carioca Iracema Sydronio, de 26 anos. No www.friendfeed.com/isydronio ela divulga as últimas novidades de seu podcast e de suas contas no Wordpress, Jaiku, Flickr e YouTube. "É muito serviço espalhado e eu precisava organizar a minha vida online mesmo. O agregador foi um jeito de fazer isso, sem muito trabalho, em um lugar só", admite. Veja as dicas em Sigam-me os bons