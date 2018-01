Organize a caixa de entrada Após se conscientizar de que o uso de e-mail poderia ser mais bem resolvido, por onde começar? Uma coisa é fato: seus amigos não vão deixar de usá-lo, por isso abandoná-lo completamente não é uma opção. O ideal é combinar recursos de tecnologia, disciplina e processo. Comece criando regras para o recebimento de mensagens. "Configuro meu programa de e-mail para deixar em cima os enviados só para mim. Abaixo vêm os enviados de fora da empresa, depois os internos e então aqueles em que apareço apenas no campo Com Cópia", afirma Eduardo de Oliveira, da Microsoft. Outra boa dica é organizar o conteúdo por pastas e cores, recurso disponível na maioria dos webmails, como o Gmail, Yahoo Mail e Hotmail. A versão 2007 do Outlook tem um plugin opcional, chamado E-mail Prioritizer, que coloca uma barra de "Não perturbe" no programa, que pode ser acionada com um clique e durar de dez minutos a quatro horas. Nesse período ele bloqueará novas mensagens, que serão recebidas depois. Baixe o plugin em http://is.gd/1KI7. Além de dicas práticas, também é preciso segurar o ímpeto de checar e-mails o tempo todo. O ideal é configurar os softwares ou webmails para buscar novas mensagens apenas em determinados horários e criar, na agenda, o compromisso de "ver e-mails". O risco de não fazer isso é grave. "Se não delimitar tempo de uso, a pessoa deixa de fazer outras coisas e coloca relações sociais e de trabalho em risco. Os smartphones vieram para piorar essa situação", diz a psicóloga Dora Góes, do Ambulatório de Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (HC), em São Paulo. Eles têm um programa especial de recuperação para viciados em internet. L.P.