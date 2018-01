Órgão aprova reforma de nomes de endereços na web

O órgão que regulamenta mundialmente a internet aprovou por unanimidade, nesta quinta-feira, a liberação das terminações de endereços dos sites, permitindo opções além das tradicionais como .com ou .org. O conselho do Icann (Corporação de Nomes e Números Designados da Internet, na sigla em inglês) aprovou por unanimidade a possibilidade de que milhares de outros "domínios de alto nível" sejam incorporados à rede de acordo com a criatividade do usuário. Com a permissão de que os novos nomes contenham qualquer combinação de letras, em breve poderiam surgir sites com o endereço terminando em .rio (para a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo), .london, .nyc ou .xxx (para sites adultos). Hoje, o final dos endereços dos sites têm de se resumir a poucas categorias, normalmente indicando a natureza do negócio ou da organização, seguidos ou não da sigla do país onde estão hospedados. Outros alfabetos Em sua conferência anual, em Paris, o Icann também aprovou uma proposta de permitir nomes de domínios escritos total ou parcialmente em caracteres como o chinês e o árabe. "Esta é provavelmente a maior mudança no sistema de nomenclaturas de domínios desde o seu nascimento", disse o presidente do Icann, Paul Twomey. "É como os Estados Unidos do século 19. É como abrir grandes quantidades de terra para novos empreendimentos imobiliários, novas oportunidades online." O plano de expandir as possibilidades em relação às terminações de nomes de internet vem sendo trabalhado pelo Icann há seis anos. Surpresa No ano passado, por pressão de grupos conservadores, o Icann rejeitou o pedido para que os sites adultos passassem a terminar em .xxx. O novo sistema deve entrar em vigor a partir do próximo ano, mas o Icann já antevê problemas e talvez a necessidade de arbitrar entre diversas organizações de olho no mesmo nome. "Deve haver muita competição, muitas pessoas querendo nomes próprios e de cidades, pessoas que virão com nomes que são grandes idéias de negócios", disse Twomey. "Será uma grande surpresa. Muita gente está mantendo suas idéias em segredo agora. Só vamos vê-las quando eles pedirem autorização para usá-las." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.