Órgão da OEA dá queixa contra Brasil por crimes da ditadura

A demanda, no entanto, foi apresentada dia 26 de março à Corte Interamericana de Direitos Humanos.

A queixa se refere à detenção arbitrária, tortura e desaparecimento de 70 pessoas, entre integrantes do Partido Comunista do Brasil (PC do B) e camponeses, durante a campanha contra guerrilheiros que atuavam na região do rio Araguaia, na região Norte, entre os anos de 1972 e 1975.

O texto ressalta que o envio do caso à Corte apresenta "uma nova oportunidade para consolidar a jurisprudência sobre leis de anistia... e a obrigação dos Estados de investigar, processar e punir graves violações dos direitos humanos".

A entidade afirma que devido a Lei da Anistia, sancionada pelo governo militar em 1979, "o Estado não conduziu uma investigação penal com o objetivo de julgar e punir" os responsáveis pelos desaparecimentos.

A CIDH é um órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos (OEA) e é integrada por sete membros independentes, que não representam nenhum país, e são eleitos pela Assembleia Geral da OEA.

(Reportagem de Hugo Bachega)