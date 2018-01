Órgão dos EUA se diz pronto para receber caixa-preta

O órgão americano National Transportation Safety Board (NTSB), baseado em Washington, informou nesta sexta-feira que está pronto para receber a caixa-preta do vôo 3054 da TAM. Keith Holloway, porta-voz do NTSB, disse à BBC Brasil que uma equipe de técnicos deve começar a trabalhar neste fim de semana. Segundo Holloway, a duração da investigação depende do estado da caixa-preta, mas pode durar de "uma a algumas semanas". As autoridades brasileiras disseram, contudo, esperar receber a degravação no meio da semana que vem. A caixa-preta será enviada aos Estados Unidos porque o país possui a tecnologia necessária para verificar a conversa entre o piloto e o co-piloto dentro da cabine da aeronave. "Será possível checar o que eles disseram, se falaram sobre algum problema mecânico", disse Holloway. "Também será possível determinar a posição da aeronave e o caminho que ela fez." O porta-voz afirmou que o NTSB não analisará a comunicação entre a cabine e a torre de controle. "Isso será uma investigação do governo brasileiro", disse. Holloway ressaltou ainda que o resultado da análise da caixa preta será enviado diretamente às autoridades brasileiras e que o órgão não comentará sobre qualquer conteúdo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.