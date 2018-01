Orkut agora tem música, games e até horóscopo

O Orkut ganhou música, games, animações, citações biblícas e até horóscopo. O site acaba de estrear a primeira fase do tão falado projeto OpenSocial, que promete levar para o perfil do usuário serviços tão distintos como acesso ao e-mail e catálogos de filmes. São 15 aplicativos já disponíveis. Mas nenhum deles para o bico dos brasileiros (pelo menos por enquanto). Quem quiser conhecer as novidades terá de assumir a identidade de indiano. O OpenSocial é um ambiente comum de desenvolvimento de recursos para redes sociais liderado por Google, MySpace e Yahoo! Não são eles que desenvolvem esses aplicativos, mas programadores independentes mundo afora que têm a possibilidade de produzir, por exemplo, um tocador de músicas que funcione em várias redes sociais. O MySpace lançou oficialmente na semana passada 1.000 aplicativos. O Hi5, que acaba de chegar ao Brasil, já tem 350 (mais informações nesta página). O Orkut foi mais tímido. Além de não chegar às duas dezenas de funções, os recursos estão disponíveis para usuários de poucos países, entre eles Estônia e Índia. Para experimentar no Brasil é preciso mudar a nacionalidade para um desses locais nas configurações do site. "Decidimos testar em países com menos usuários para corrigir eventuais problemas", diz o diretor de Comunicação do Google, Felix Ximenes. "O Brasil é o maior em número de usuários, por isso demora mais. Segundo ele, não há previsão para lançamento no País. "Estamos trabalhando para ser neste ano." O Link conferiu as novidades. A "cara" do Orkut não mudou. Continua azul-bebê, com os dados pessoais, lembrete de aniversários e lista de amigos em "caixas" brancas. Mas agora, se o usuário quiser ter um tocador de música, surge uma caixinha abaixo dos testemunhos dos amigos. Diferentemente do Facebook, que também tem aplicativos, não dá para arrastar o tocador para cima. E só se pode ter até três aplicativos no perfil. E eles são bons? Além da pouca variedade, a maioria está em inglês. Um dos recursos mais interessantes é uma versão do serviço de músicas iLike. Quando se instala o aplicativo, ele importa os artistas prediletos informados no seu perfil. O mais legal é o banco de dados com trechos de músicas – inclusive brasileiras – que o serviço tem e que podem ser publicados no perfil. É possível configurar para que a música comece a tocar quando um amigo faz uma visita a você. Outros dois recursos bacanas são o Flixter e o iRead. Um é para filmes e o outro para livros. Em ambos, você seleciona o filme ou livro que assistiu ou leu, pode dar notas, publicar e ler resenhas. Já para os adolescentes, o Slide.TV deve chamar atenção. Ele permite fazer apresentações engraçadas com fotos do Orkut ou importadas do PC ou da web. Dá para inserir animações como morcegos, borboletas e fogos e depois enviar aos amigos. Há outras coisas diferentes, como a possibilidade mostrar seu humor por emoticons, participar de uma competição de digitação, consultar horóscopo e até ler e fazer comentários em citações bíblicas. Cada recurso corresponde a um aplicativo. Mas há recursos muito voltados para a Índia, como fóruns de cinema e de turismo locais. Houve ainda um problema. O aplicativo myHangman, um game, não funcionou. Segundo Ximenes, em breve, haverá maior variedade de aplicativos, inclusive em português. "Empresas como Globo.com e IG já se interessaram. Queremos aplicativos em todas as línguas. Mas não iremos disponibilizar tudo o que for produzido no OpenSocial. Selecionaremos o que tiver o perfil do Orkut." Clique aqui para ver algumas das novidades do Orkut