Orkut deixa Google 'sob fogo cruzado' no Brasil, diz jornal

Uma reportagem do prestigiado diário financeiro The Wall Street Journal afirma que o site de relacionamentos Orkut está deixando sua controladora, Google Inc, sob o fogo cruzado no Brasil. Veja também: MySpace chega ao Brasil para disputar com Orkut Apelido leva garoto a ameaçar colegas no Orkut Google Brasil vai responder judicialmente pelo Orkut A reportagem relata as acusações de que o Google faz pouco para combater crimes como racismo e pedofilia no Orkut, um dia depois de o Google Inc anunciar um lucro de US$ 1 bilhão no último trimestre - um aumento de 46% em relação ao mesmo período do ano anterior. O site, com 25 milhões de perfis registrados, surpreendeu o Google ao virar uma coqueluche no país. Mas o sucesso trouxe dois "efeitos colaterais": a multiplicação de comunidades de conteúdo racista, ofensivo e mesmo criminoso, e o desafio de gerar receitas em um ambiente de forte desconfiança de anunciantes. "Quando a Google tentou colocar anúncios no site, entrou em problemas. Críticos no Brasil divulgaram um relatório mostrando anúncios do Orkut ao lado de fotografias de crianças desnudas e animais sendo abusados", descreve o texto. "A Google suspendeu imediatamente os anúncios, mas a companhia de Mountain View, na Califórnia, ainda está lutando contra a campanha dos críticos do Orkut." Segundo a reportagem, o Orkut registra tantos casos de pedofilia e crimes online quanto qualquer outro site semelhante - mas ainda assim grandes anunciantes como Diageo estão deixando de anunciar nas suas páginas. "O Orkut é uma caixa de Pandora", diz na matéria um porta-voz da multinacional do setor publicitário McCann Erickson, ouvido pelo jornal. No pior caso, a Google enfrenta acusações criminais na Justiça de São Paulo por se recusar a fornecer dados de seus usuários requisitados pela polícia. O braço da Google no Brasil reconhece que "cometeu o erro de não dedicar recursos suficientes para entender a cultura e o país onde seu site se tornou popular". "O produto cresceu mais rápido que o suporte", disse o diretor da Google no Brasil, Alexandre Honagen, para quem a estratégia de gerenciamento do Orkut no Brasil seria "feita de forma diferente", se fosse iniciada hoje. Esse problema é maior no exterior do que nos Estados Unidos, diz o WSJ, porque no país norte-americano as leis de privacidade na internet e de liberdade de expressão são "relativamente bem desenvolvidas". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.