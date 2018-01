Orkut e MP do Ceará apagarão comunidades ilegais

A Google, dona do site de comunidades Orkut e a Procuradoria da República no Estado do Ceará firmaram um termo de colaboração que agilizará a retirada de páginas do Orkut que façam apologia ao crime. Anteriormente, cada caso de comunidade relacionada a atividades ilegais demandava uma decisão judicial em separado. O presente acordo tornará mais rápida a retirada de páginas com problemas. Recentemente, a gigante de buscas Google firmou uma série de acordos com o MP em vários Estados. O Ministério Público e a Google tiveram vários conflitos no passado, nos quais o MP queria atribuir ao escritório brasileiro da Google a responsabilidade pelas comunidades criminosas no site de relacionamentos Orkut. Para realizar a "limpeza" de comunidades suspeitas, o MP terá uma página no serviço Orkut disponível o tempo todo para que os procuradores solicitem ao Google a remoção de conteúdo, ou a preservação de informação relacionada à atividade ilegal para efeitos de investigação. A Google se compromete a ter uma equipe à disposição para atender aos pedidos do MPF e que deverão ser atendidos em até um dia útil. A empresa se comprometeu ainda a promover campanhas que incentivem o uso respeitável do site de comunidades.