Orkut, fóruns e comunidades musicais ajudam a divulgar Ter um perfil em uma rede social especializada em música é essencial, mas não garante que o seu trabalho chegue às pessoas. É preciso divulgar. Seja para encontrar novos fãs, marcar shows, conseguir público para essas apresentações ou até – se for do seu interesse – mostrar seu talento para uma gravadora. Para seu perfil não ser apenas mais um no MySpace, Trama Virtual ou Last.fm, é importante divulgá-lo. E, para isso, não há como fugir do Orkut, a maior rede social no País. Ter um perfil no serviço e criar uma comunidade dedicada ao seu trabalho é fundamental. "Quando fazemos eventos grandes, usamos o Orkut para enviar mensagens para amigos e pedimos para os amigos enviarem para seus amigos. Mas não fazemos isso sempre, pois poderia ser encarado como spam e passar uma imagem negativa", diz Eduardo Borém, tecladista do Móveis Coloniais de Acaju (www.moveiscoloniaisdeacaju.com.br). A banda também conta com uma comunidade com 10 mil membros, onde divulga seus maiores shows e na qual publica os links de seus perfis em redes sociais de música. Outra forma de usar o Orkut na divulgação é procurar comunidades de artistas que tenham um som semelhante ao seu. "Fazemos sempre isso", diz Elektra, vocalista da Fake Number (www.fakenumber.com.br). "Postamos nas comunidades um convite para conhecerem a banda, com um link para as músicas." A mesma tática também pode ser usada em sites especializados em música. "É preciso conhecer os fóruns e sites dedicados ao som que você toca. Daí, você posta um convite para o pessoal conhecer o seu trabalho, com o link de seu perfil no MySpace, por exemplo", explica Wladymir Cruz, do site especializado em rock www.zonapunk.com.br. Entretanto, é sempre bom não exagerar na dose. Entupir o Orkut e outros sites com propaganda pode causar a sensação de spam. "Essas formas de divulgação funcionam, mas, se você for ver, o Orkut, por exemplo, já tem muito spam. Se você se torna um chato, pode surtir um efeito contrário", alerta o tecladista do Skank, Henrique Portugal. Outra forma de se divulgar – tão ou mais importante do que utilizar bem a internet – é fazer shows. "E não importa se é em casas pequenas ou grandes. É preciso se mostrar. Durante os shows, o artista pode divulgar o endereço de onde estão suas músicas para que as pessoas conheçam melhor", explica João Marcelo Bôscoli, da Trama. No circuito independente, há festivais (a maioria voltados para rock) e casas de espetáculos que abrem espaço para quem está começando. "Procure saber os espaços que mais combinam com o seu som. E envie um e-mail com o link do seu MySpace ou Trama Virtual sugerindo um show", explica Alexandre Youssef, um dos sócios do Studio SP, que recebe novos talentos em São Paulo. Com os festivais é a mesma coisa. "Eles convidam muitos artistas, mas também recebem sugestões. Envie por e-mail o seu link e ofereça um show", sugere o presidente da Associação Brasileira de Festivais Independentes (Abrafin), Fabrício Nobre. "Se você tiver um MySpace muito visitado, isso conta pontos, pois já tem público. Mas o som tem de ser bom." Nesses shows, há mais uma oportunidade para divulgação. Organize uma lista e peça para o público cadastrar seus e-mails. Com o tempo, você terá uma relação de contatos de pessoas que curtem seu som e que poderão ir a futuros shows ou conferir músicas novas. "Fazemos esse ‘mailing’. Mas não abusamos para não virar spam. Mandamos apenas uma vez por mês com as novidades e a agenda de shows", explica Hélio Flanders, vocalista da banda Vanguart (www.myspace.com/vanguart). Por fim, se a sua não é ficar no cenário independente mas tentar a carreira em uma gravadora, dá para se "vender". "As gravadoras estão de olho nesses novos artistas", diz o gerente artístico da EMI Brasil, Victor Kelly. "O negócio é ligar para a gravadora, pedir o contato e enviar um e-mail com o link para o seu trabalho e tentar a sorte." R.M.