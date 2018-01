Orkut ganha ferramenta de VoIP com Google Talk O site de relacionamentos Orkut ganhou uma nova funcionalidade nesta semana com a integração da ferramenta Google Talk, de conferências de voz pela Web, a popular tecnologia VoIP. A idéia é que usuários do Orkut possam conversar uns com os outros por meio de telefonemas via Web ou mensagens instantâneas. Para que haja o intercâmbio de mensagens, no entanto, é preciso que os usuários tenham o programa Google Talk, que pode ser baixado gratuitamente. O aplicativo permite ainda que pessoas saibam se seus amigos estão online, a exemplo do que acontece com outros programas de VoIP ou mensagens instantâneas. Para ativar a integração de sua conta no Orkut com o Google Talk, acesse o link Configurações a partir de seu perfil no site de relacionamentos e selecione ative o Google Talk. Depois, será preciso selecionar os usuários que o internauta quer adicionar à sua lista de contatos do Google Talk. Também é possível habilitar a opção para todos os contatos da pessoa no Orkut.