Orkut libera aplicativo para usuários do País

Além do Lively, o Google anunciou outro lançamento na semana passada, este voltado especificamente para usuários do Orkut no Brasil. A rede social agora liberou para o País os aplicativos desenvolvidos com a linguagem OpenSocial. São programinhas que ficam embutidos no perfil do usuário com jogos, previsão do tempo, ranking de músicas preferidas e outros serviços variados. Na prática, já era possível acessar os aplicativos no Brasil. Conforme o Link publicou em abril (reveja em tinyurl.com/57hfsa), só era necessário mudar o país de origem do Orkut para Índia, onde os programas já haviam sido lançados. Na primeira semana, o Orkut tinha apenas 29 aplicativos específicos para o mercado brasileiro – mas cerca de 300 em fase de aprovação pelo Google. A empresa vai "vistoriar" cada programa enviado por desenvolvedores independentes antes de colocá-los no ar. Os principais quesitos são adequação à idéia de interatividade e segurança. De acordo com o gerente de produtos do Orkut, Eduardo Thuler, a meta entre o envio do aplicativo e a aprovação será de uma semana. O Google não tem controle sobre o conteúdo, apesar de ter promovido parcerias com empresas como Nike, Globo e o portal Terra. "Agimos segundo a filosofia da ‘cauda longa’. Damos a plataforma, mas queremos perder o controle sobre ela", afirma Thuler. O Grupo Estado, em parceria com a Infoglobo, do Rio de Janeiro, lançou um dos primeiros aplicativos para o Orkut também na semana passada, o "Meus Rolos". É a integração dos anúncios classificados do portal ZAP (www.zap.com.br) com os perfis de usuários. É possível mostrar suas ofertas direto na rede social. É só digitar "zap" na busca por aplicativos e adicionar ao perfil. O Google permite inserir publicidade nos aplicativos, desde que não fiquem expostos na tela principal. "É uma forma de gerar renda desenvolvendo os programas", diz o gerente de produtos do Orkut.