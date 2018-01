Orkut perde popularidade e sai do ranking das redes sociais

No mesmo dia em que o site de relacionamentos Orkut muda de "cara" pela terceira vez desde a criação, em 2004, uma pesquisa da Nielsen/NetRatings mostra que sua popularidade não é mais tão grande quanto no início. O site do Google deixou alista das 10 maiores redes sociais do mundo. Veja também: Redes sociais reúnem cachorros, bicicletas e tênis Em Cuiabá, Justiça manda Orkut tirar comunidade do ar Quem lidera é o MySpace.com, com 61,2 milhões de usuários nos EUA, seguida por Facebook (19,5 milhões) e Classmates Online (12,6 milhões). Está na frente do Orkut até o Club Penguin, um metaverso em 3D utilizado apenas por crianças. O Google está na liderança entre os blogs e sites de vídeos compartilhados. O Blogger tem 30 milhões de acessos, contra 10 milhões do TMZ.com, segundo colocado. E o YouTube é líder absoluto, com 55 milhões de visitantes, quase o triplo do rival MySpace Videos, com 17 milhões. Confira as dez maiores redes sociais, segundo o Nielsen NetRatings: 1 - MySpace.com 61,2 milhões de usuários 2 - Facebook 19,5 milhões de usuários 3 - Classmates Online 12,6 milhões de usuários 4 - Windows Live Spaces 8,8 milhões de usuários 5 - AOL Hometown 7,2 milhões de usuários 6 - Reunion.com 4,0 milhões de usuários 7 - Club Penguin 4,0 milhões de usuários 8 - LinkedIn 3,9 milhões de usuários 9 - AOL People Connection 3,7 milhões de usuários 10 - Buzznet.com 3,3 milhões de usuários