Orkut terá filtro antipedofilia

Depois de entregar os dados referentes a 3.261 páginas privadas do Orkut ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedofilia, o diretor de comunicação do Google no Brasil, Félix Ximenes, anunciou a criação de filtros no Orkut para impedir a divulgação de fotos e textos suspeitos. Segundo ele, a nova ferramenta contará com mecanismos semelhante aos já usados para reprimir a veiculação de pirataria pela rede. A tecnologia, disse ele, dará mais rapidez na pesquisa de dados e fotos, facilitando identificação de arquivos com imagens de vítimas de pedofilia. Leia mais no caderno Metrópole de hoje e aqui. A aprovação da quebra de sigilo foi dada no dia 10 deste mês. Em uma ampla atualização recente, o Orkut permitiu que usuários restringissem o acesso a álbuns de fotos de perfis pessoais ou em comunidades. Segundo levantamento da Organização Não-Governamental (ONG) Safernet (www.denunciar.org.br), responsável pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, 90% dos casos de pedofilia na internet denunciados a cada ano acontecem no ambiente do Orkut. O início da discussão sobre crimes no Orkut data de 2006. Até o ano passado, porém, o Ministério Público Federal (MPF) travava uma briga para obrigar o Google, dono do Orkut e que responde pelo serviço oficialmente no País, a fornecer dados de suspeitos brasileiros. Leia a matéria "Google colabora, mas crimes crescem". Leia mais no Link: Orkut é base para pedófilos Google Brasil passa a responder como procurador da matriz Pessoas criam vida paralela no Orkut