Orkut 'tranca' acesso a fotos, mas já sofre invasão de hackers

A rede social de maior sucesso no Brasil, o Orkut, lançou ferramentas de segurança e privacidade que possibilitam a usuários "esconder" as fotos e vídeos. Agora é possível escolher quem terá acesso ao material postado no site - só os amigos, amigos de amigos ou qualquer um. O problema é que, mal foram divulgadas, as atualizações já sofreram ataques. Hackers conseguiram quebrar o código de proteção e disponibilizaram na internet sistemas que acessam fotos e vídeos de usuários mesmo sem permissão. A segurança do Orkut é tema de discussão no Brasil há anos, devido aos casos de ameaça, racismo e pedofilia já registrados. Em setembro do ano passado, o Google Brasil, que controla o site, anunciou que a partir de então responderia judicialmente como procuradora da matriz da empresa, o Google Inc, com sede nos Estados Unidos. A decisão alterou a forma de a empresa lidar com processos relacionados a crimes também no YouTube.