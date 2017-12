Orla da zona sul do Rio volta a ser tomada por espuma

O secretário estadual do Ambiente, Índio da Costa, disse suspeitar que a mancha tenha sido causada pela proliferação de algas - em geral, isso ocorre a partir da combinação de forte calor com a presença de esgoto na água. "Quando a maré está calma, as algas proliferam por conta do excesso de sol e elas se alimentam também dos poluentes. Então, elas crescem e quando o mar fica agitado, elas morrem e aí afloram e geram essa espuma", disse o secretário. Até o fim da tarde, o último boletim de balneabilidade disponível no site do Inea, de 17 de fevereiro, apontava condição "própria" para banho no Arpoador, em Copacabana e no trecho de Ipanema em frente à Rua Garcia D''Ávila. Já a praia do Leblon inteira e os outros trechos de Ipanema eram considerados impróprios para banho.