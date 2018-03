Ortopedista Lídio Toledo deixa UTI Internado desde a madrugada do dia 1º de janeiro, o ortopedista Lídio Toledo Filho, de 34 anos, saiu hoje da Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, para uma unidade intermediária de tratamento. Toledo Filho ficou paraplégico depois de ser baleado numa tentativa de assalto na noite do réveillon. Ele já respira sem o auxílio de aparelhos e seu estado de saúde é estável. Segundo o hospital, ele deverá passar por uma cirurgia no braço esquerdo na sexta-feira. Ele é filho do ex-médico da seleção, Lídio Toledo.