'Os alemães foram os responsáveis. Só eles podiam deter a invasão'

Historiador militar e jornalista consagrado, jardineiro e pescador nas horas vagas, sir Hugh MacDonald Max Hastings começou a escrever sobre guerra há 54 anos e não abandonou nunca mais esse campo de batalha. Dois de seus 23 livros, lançamentos recentes, são best-sellers na categoria: Inferno, sobre a 2.ª Guerra Mundial, vendeu 250 mil exemplares; Catástrofe – A Europa Vai à Guerra, sobre a 1.ª, saiu há alguns meses e já está em 140 mil. Sempre polêmico, ele desafia a voz dominante, segundo a qual a 1.ª Guerra Mundial foi “uma guerra má”, pois não ficou claro por que se lutava, e a 2.ª, “uma guerra boa”, porque nela se combatia Hitler. “A luta em 1914-18 foi necessária, e não inútil”, sustenta. “Se os ingleses não entrassem e a Alemanha dominasse a Europa, tudo ia ser muito pior.” E a Alemanha, para ele, foi a grande culpada pelo banho de sangue daqueles quatro anos. “Se no início Berlim tivesse mandado um telegrama a Viena dizendo ‘Pare!’, não teria havido guerra. Pelo menos a de julho de 1914.”

Essa e outras frases polêmicas estão nesta entrevista exclusiva que ele deu ao Estado, por telefone, desde sua casa em West Berkshire, perto de Londres. A seguir, os principais trechos.

O sr. definiu a 1ª Guerra Mundial como “uma guerra necessária” e diz que as mortes e o sofrimento de milhões não foram em vão. Por que a frase?

Max Hastings - Acredito que a nossa visão da 1.ª Guerra tem sido por demais simplista. Entendeu-se, entre nós, que a 2.ª foi “uma guerra boa”, porque nela combatemos Hitler. E que a 1.ª foi “má”, porque nela morreram muito mais ingleses do que na seguinte – e ainda porque as pessoas achavam difícil entender por que, afinal, estávamos lutando. O que eu sustento é que foi tão necessário lutar contra a Alemanha em 1914 como foi em 1939. Não estou, com isso, sugerindo que os líderes alemães de 1914 fossem demoníacos, comparáveis ao Nazismo.

Por que, enfim, era tão necessário lutar?

Max Hastings - A questão era outra: a Alemanha estava a caminho de dominar a Europa. A Grã-Bretanha e a França defendiam a liberdade e a democracia e teriam de enfrentá-la. E a maioria dos historiadores que eu respeito acredita que se a Alemanha tivesse vencido a 1.ª Guerra, e coubesse ao kaiser Guilherme II ditar a paz em Versalhes, os alemães teriam imposto um tratado muito pior, bem mais brutal, com terríveis consequências para a Europa. Também quero destacar que não faço nenhuma ressalva à Alemanha de hoje. Ela é moderna, uma grande democracia, sem inclinações militaristas. Mas acho que temos ainda o mesmo problema que tínhamos em 1871 (quando da guerra franco-prussiana): é descobrir como o resto da Europa poderá conviver com um Estado que é incomparavelmente mais forte e eficaz que os demais. Não estou acusando os alemães de fazer nada errado, não estão. Mas é um problema a Alemanha ser mais forte que todo mundo no continente.

Ao analisar a guerra o senhor tem dado muita importância a fatores não militares.

Max Hastings - Essa é outra lição, que me parece uma incrível ironia de 1914: os alemães não entenderam que os fatores econômicos são uma força mais poderosa do que soldados – estou falando em termos gerais. Mesmo que a Alemanha não tivesse ido à guerra, nada poderia impedi-la de dominar inteiramente a Europa em questão de mais 20 anos, por meios inteiramente pacíficos, por sua força econômica e industrial. Naquela época, os generais e o kaiser só calculavam sua força em número de soldados. Não perceberam a magnitude do triunfo que a Alemanha estava conquistando por métodos absolutamente pacíficos.

O historiador Michael Howard sustenta que mesmo sem a luta na Europa a guerra entre Alemanha e Grã-Bretanha seria inevitável. O que isso significa?

Max Hastings - Há duas grandes polêmicas a respeito de 1914. A primeira é sobre quem recai a responsabilidade pela guerra – tema sobre o qual se discute intensamente ainda hoje. Eu acredito que a responsabilidade maior é dos alemães, por motivos que já expliquei em Catástrofe. A Alemanha era a única força que poderia parar as coisas, simplesmente dizendo à Áustria, em julho de 1914, que suspendesse a invasão da Sérvia. Se Berlim tivesse mandado um telegrama a Viena dizendo “Pare”, não teria havido guerra. Pelo menos não aquele conflito iniciado em julho de 1914.

É a famosa teoria do “cheque em branco” dado por Berlim. A Áustria poderia invadir a Sérvia, pois a Alemanha “cuidaria” da Rússia.

Max Hastings - Sim. Mas muitos historiadores mencionam uma segunda polêmica – sobre se a Grã-Bretanha deveria ou não ter entrado no conflito. Há um ou dois historiadores na Grã-Bretanha – praticamente dois, Niall Ferguson e John Charmley – insistindo que os britânicos deveriam ter-se mantido neutros. Todos os historiadores que eu respeito – Michael Howard, Margaret McMillan, Hew Strachan – entendem que, numa guerra europeia sem a Grã-Bretanha, a Alemanha venceria. E, em seguida, seria loucura imaginar que os alemães ficariam quietinhos vendo a Grã-Bretanha controlar o mundo financeiro, as rotas marítimas mundiais, o seu imenso império. É preciso ter uma visão muito generosa das intenções alemãs para sustentar que deveríamos ter permanecido neutros.

Como o senhor analisa a entrada dos Estados Unidos na guerra?

Max Hastings - A contribuição americana não foi tão importante militarmente. Poderia ter sido, se a guerra se prolongasse. O que pesou de fato foi o dinheiro americano. Mas há um entendimento, que me parece correto, de que (o presidente) Woodrow Wilson e os americanos cometeram um enorme erro em 1918: o de insistir em que a Alemanha deveria assinar um armistício, em vez de uma rendição incondicional. Com isso, deram o pretexto para que, mais tarde, os alemães dissessem que nunca foram derrotados, que os políticos em Berlim traíram a Alemanha ao decidir parar de lutar. Um ótimo jornalista australiano, Alan Moorehead, escreveu, depois de 1945: “Não encontrei na Alemanha de 1945 nenhum sentimento de culpa, mas uma tremenda consciência da derrota (...) Foi muito diferente de 1918, quando a Alemanha nem sequer foi ocupada pelos Aliados”.

O senhor passou longos anos juntando documentos e ouvindo gente comum sobre a guerra. O que lhe ensinou essa pesquisa?

Max Hastings - Bem, eu dediquei minha vida a escrever sobre a guerra. E o que entendi, ao final, foi que milhões de pessoas na 1.ª Guerra e centenas de milhões na 2.ª tiveram suas vidas infernizadas pelo conflito. Gente que jamais usou um uniforme ou pegou em um fuzil. Milhões de vidas dramaticamente mudadas. Lembro aqui uma grande frase, das minhas favoritas sobre guerra. Veja, eu cresci imaginando que guerras eram uma espécie de aventura extraordinária da qual não tive a sorte de participar. E deparei com esta frase das memórias de um resistente norueguês chamado Knut Magne Haugland: “Embora as guerras tragam aventuras que encantam o coração, a verdadeira natureza da guerra é composta de sacrifícios e tragédias pessoais renováveis, todas maléficas e nunca compensadas pela glória”. Foi o que procurei passar nos meus livros.