Os bastidores na visão de quem está lá Muito do crescimento de conteúdo sobre automobilismo na internet é "culpa" dos próprios pilotos. A não ser o experiente Rubens Barrichello, com 36 anos, os demais brasileiros são bem jovens, o que naturalmente os torna leitores de sites e blogs sobre velocidade. Muitos deles também mantêm blogs pessoais. Felipe Massa é um deles, com um diário hospedado no site da Ferrari (escrito em italiano e inglês): tinyurl.com/blog-massa. Ele fala sobre bastidores de treinos e corridas, além de impressões sobre o desempenho da equipe e de outros pilotos. O problema é a velocidade de atualização. Na sexta-feira, quase uma semana depois, ainda não havia uma linha sobre o GP da China, o penúltimo do ano. Ao contrário, em seu site oficial, www.felipemassa.com, já havia uma notinha com as impressões do piloto. Outro piloto-blogueiro é Cacá Bueno, quatro vezes campeão da Stock Car. No tinyurl.com/blog-cacabueno, ele encontrou a forma ideal de se aproximar de torcedores e interessados por automobilismo. "Dizem que é um esporte de elite, mas, pelo contrário, acho muito popular. O blog é um canal importante para divulgar a competição e diminuir a distância entre pilotos e torcida", afirma. Luciano Burti, ex-piloto de Fórmula 1 e comentarista da Rede Globo, também tem o seu, no endereço tinyurl.com/blog-burti. Ele organiza colunas publicadas na revista Quatro Rodas e os comentários feitos na TV. No último post, ele confessa: "Mal sabia minha mãe que essa história de correr de carro iria tão longe".