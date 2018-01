Os delírios visuais de Gondry na web O metódico francês Michel Gondry (www.michelgondry.com) ficou famoso por privilegiar truques de edição e animação, além de belíssimos planos seqüência (uma das suas principais marcas) a ousados efeitos digitais. Conheça – ou relembre – um pouco do melhor desse diretor de clipes, comerciais e filmes, que no tempo livre gosta de aprontar umas brincadeirinhas online: CUBO MÁGICO - Em 2006, o francês deixou muita gente de cabelo em pé ao resolver o cubo mágico com os pés em menos de um minuto (veja em www.tinyurl.com/gondrycube). Para descobrir o truque, confira o vídeo em tinyurl.com/gondryfeet. Mais tarde ele voltou ao cubo mágico agora para resolvê-lo com o nariz e depois para Jack Black (estrela de Rebobine, Por Favor) resolver dez cubos ao mesmo tempo; CLIPES MUSICAIS - Alguns dos trabalhos memoráveis do diretor que merecem ser vistos são: em 1994, Lucas With the Lid Off (www.tinyurl.com/yppbvp), de Lucas. Em 1996, Sugar Water (www.tinyurl.com/28at3y), de Cibo Matto. Em 1997, Around the World (www.tinyurl.com/28daqa), de Daft Punk. Em 1999, Let Forever Be (www.tinyurl.com/39eqbf), de The Chemical Brothers. Em 2002, Come Into My World (tinyurl.com/2jhxow), de Kyle Minogue, e Fell in Love With a Girl (www.tinyurl.com/he987), de The White Stripes. Ufa! A lista poderia ser bem maior – acredite – mas ficaremos apenas nesses. O documentário The Work of Michel Gondry (2003), com 300 minutos de duração, traz todos os clipes do francês, além de making-offs e entrevistas; COMERCIAIS - Em 1994, ele dirigiu Drugstore (www.tinyurl.com/5m4xh8) para a Levis. O comercial é considerado pelo Guinness Book o mais premiado de todos os tempos. Outros comerciais notáveis foram feitos para a Smirnoff (www.tinyurl.com/557y23), a HP (www.tinyurl.com/34shwd), a Coca-Cola (www.tinyurl.com/5l4mv4), a Air France (tinyurl.com/5b387l) e a Motorola (www.tinyurl.com/62br8y).