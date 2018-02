Os destaques de hoje do Estadão Noite

O Estadão Noite desta terça-feira, 7, traz uma análise do colunista João Bosco Rabello sobre o apoio de Marina Silva a Aécio Neves. Segundo ele, o agronegócio deve ser o mais delicado ponto da revisão de propostas decorrente da aliança.

O cientista político Marcos Del Roio, professor da Unesp, faz uma leitura das candidaturas atuais e o resultado nas urnas.

Roberto Pereira D'Araujo, diretor do Ilumina (Instituto de Desenvolvimento do Setor Energético), discorre sobre a crise do setor elétrico brasileiro.

Guga Chacra explica como a invasão da cidade síria Kobani pelo Estado Islâmico (EI) é uma prova de que a coalizão contra o grupo ultrarradical já está fracassando.

O jornalista esportivo Silvio Alves Barsetti, por fim, trata da crise no Botafogo.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.