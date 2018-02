Os destaques de hoje do Estadão Noite

O Estadão Noite desta terça-feira, 14, traz uma análise do sociólogo Wagner Iglecias, professor da USP, sobre a estratégia que Marina usou ao apoiar Aécio no segundo turno para não se comprometer em candidaturas futuras. A colunista Dora Kramer escreve sobre como o PT se ressente de uma má fama que o próprio partido teria construído ao depreciar o valor da ética em escândalos como o mensalão e Petrobrás. O economista Marcelo de Paiva Abreu, professor da Puc-Rio, por sua vez, ressalta a necessidade de mudanças profundas na economia brasileira para desmontar o que ele chama de 'sistema de ordenha sistemática do Estado'.

Gonzalo Cáceres, professor da Puc-Chile, parte do exemplo de Buenos Aires, na Argentina, para explicar os perigos da perspectiva de ameaça e insegurança em clima político. Por fim, o editor de esportes do Estadão Luiz Antonio Prosperi avalia o comando da seleção por Dunga, pedindo um pouco mais de arte - e brilho - nos lances feitos pelos nossos jogadores.

