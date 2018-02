Os destaques de hoje do Estadão Noite

O Estadão Noite desta quinta-feira, 15, aproveita a energia do debate entre Dilma e Aécio no SBT para levar ao leitor uma avaliação de Julia Duailibi, blogueira e analista política do Estadão, sobre a estratégia do PT em desconstruir o candidato do PSDB à Presidência. A colunista Dora Kramer, por sua vez, faz uma leitura das duas últimas pesquisas de intenção de voto, mostrando o cenário enigmático do segundo turno.

Corival Alves do Carmo, mestre em economia pela Unicamp e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, explica a atual situação em Hong Kong, listando os principais problemas que a China enfrentará a partir dos movimentos pró-democracia.

A edição de hoje também traz uma análise dos advogados Diego Nabarro e Thomas Becker Pfeferman sobre o 'caso Cielo' e o texto do jornalista esportivo Wilson Baldini Jr. sobre o desempenho do Corinthians atualmente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.