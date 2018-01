Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 1

O Estadão Noite desta quarta-feira, 1, traz análises de dois especialistas sobre a visita da presidente Dilma aos EUA:, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e autora de 'O Brasil e a América do Sul' e 'A União Europeia', e, pesquisador do Programa de Pós-graduação San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC - SP) em Relações Internacionais (RI) e do NEAI - Núcleo de Estudos e Análises Internacionais.

José Paulo Kupfer, colunista do Estadão, avalia os resultados da balança comercial em junho.

Nelson Pedro-Silva, professor doutor de Psicologia da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Assis e autor de 'Indisciplina e Bullying' e 'Ética, Indisciplina & Violência nas Escolas', reforça a necessidade de redobrarmos a atenção à educação de crianças e adolescentes brasileiros.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Gonçalo Junior comenta a atuação da seleção argentina.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.