Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 10

O Estadão Noite desta quarta-feira, 10, traz a análise da advogada, especialista em Propriedade Intelectual, sobre a liberação de biografias não autorizadas pelo Supremo.

O colunista José Paulo Kupfer comenta a inflação de maio, medida pelo IPCA, que surpreendeu ao ficar muito acima das projeções.

Laís Azeredo Alves, pesquisadora em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp - Unicamp-PUC/SP), escreve sobre interesses por trás de expressões como 'imigrantes ilegais' ou 'clandestinos'.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor da Unb e autor, entre outras obras, de 'Curso de Economia Política', discorre sobre as 'evocações bíblicas' na discussão sobre ajuste fiscal.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Luís Augusto Monaco aborda a forma como a Copa América ganha atenção num conturbado cenário de denúncias de corrupção no futebol.

