Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 15

O Estadão Noite desta quarta-feira, 15, traz a análise do economista, professor de Finanças Públicas e Orçamento na Unesp, sobre as 'pedaladas fiscais' e o que ele chama de 'pedaladas morais'.

O colunista Verissimo parte do filme 2001: Uma Odisseia no Espaço para tratar do atual cenário político brasileiro.

Os advogados Ernesto Tzirulnik e Jéssica Bastos discutem o gerenciamento de risco depois que desdobramentos da Operação Lava Jato impactaram a maneira como as empresas enxergam a questão.

O historiador Jean Marcel Carvalho França, professor da Unesp de Franca, critica os rumos de uma 'pátria educadora' que renega medidas para formar verdadeiros profissionais e pesquisadores gabaritados para a carente sociedade brasileira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli escreve sobre a CPI do futebol.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.