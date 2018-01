Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 16

O Estadão Noite desta quarta-feira, 16, traz uma análise de, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, sobre as 'razões e desrazões' da presidente Dilma Rousseff em sua fala sobre uma 'nova versão' de golpe.

O colunista Celso Ming coloca em dúvida a aprovação do pacote do governo para ajustar as contas.

João Ricardo Costa Filho, professor da Faculdade de Economia da FAAP e associado da Pezco Microanalysis, comenta a nova CPMF e o desajuste fiscal.

José Marcelo Menezes Vigliar, membro da Comissão de Reforma Política do IASP, sócio do Lucon Advogados, mestre e doutor pela USP, escreve sobre os reflexos de doações ocultas de campanha.

Para completar a edição, o editor de esportes Luiz Antônio Prósperi faz ressalvas às possíveis escolhas de Dunga na seleção brasileira.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.