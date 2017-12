Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 16

O Estadão Noite desta quarta-feira, 16, traz as análises do colunistae do economista-chefe da MB Associados,, sobre o rebaixamento da nota do Brasil pela agência de classificação de risco Fitch.

Élida Graziane Pinto, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, pós-doutora em Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ) e doutora em Direito Administrativo pela UFMG, e Marco Antonio Carvalho Teixeira, cientista político e professor do departamento de Gestão Pública da EAESP/FGV, escrevem sobre as represálias ao Ministério Público de Contas e o retrocesso no exame das contas públicas no País.

O colunista Verissimo parte da postura do pré-candidato republicano Donald Trump para refletir sobre o modo como soluções ou explicações fáceis são incorporadas por sociedades para explicar questões complexas.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Raphael Ramos discorre sobre a presença de Marco Polo Del Nero na CPI do Futebol.

