Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 17

O Estadão Noite desta quarta-feira, 17, traz a análise do colunista José Paulo Kupfer sobre o rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência de risco S&P.

José Augusto Zague, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas e membro do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES) da UNESP, explica a tensão entre Rússia e Turquia com a guerra civil na Síria.

André Rehbein Sathler, economista, doutor em Filosofia e coordenador do Mestrado Profissional em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados, e Valdemir Pires, economista, professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Unesp/Araraquara, discorrem sobre o peso do humor na economia.

Felipe Antonio Landim Ferreira, advogado previdenciário do Crivelli Advogados Associados, mostra o que há em jogo na discussão da Reforma Previdenciária no Brasil.

Para completar a edição, o editor de Esportes Luiz Antônio Prosperi escreve sobre o problema dos 'naming rights' e patrocínios no futebol sul-americano.

