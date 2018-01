Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 19

O Estadão Noite desta quarta-feira, 19, traz a análise do colunistasobre o IBC-Br, 'prévia do PIB'.

Valdemir Pires, economista, professor e pesquisador da Unesp, por sua vez, discorre sobre a tributação no Brasil.

O colunista Verissimo trata das manifestações contra o governo e falta de previsão no cenário político.

Edmar José Scaloppi, professor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, explica a controvérsia na recomposição da mata ciliar em tempos de crise hídrica.

Para completar a edição, o editor de esportes Luiz Antônio Prósperi comenta o Conselho de Desenvolvimento do Futebol Brasileiro.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.