Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 2

O Estadão Noite desta quarta-feira, 2, traz a análise de Carlos Mauricio Mirândola, doutor em direito pela USP, e LL.M e JSD candidate pela Columbia University, sobre o possível acordo de delação premiada de Léo Pinheiro, dono da OAS, com investigadores da Procuradoria-Geral da República (PGR) responsáveis pela Operação Lava Jato.

Benedito Antunes, professor da Unesp, Câmpus de Assis, escreve sobre o distanciamento entre Dilma e o PT, além da estratégia política para contornar a crise política no País.

A edição de hoje conta ainda com dois artigos sobre a 'Superterça' nos EUA: de Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais Unifesp e autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI', e de Fabrício H. Chagas Bastos, professor de Relações Internacionais e Estudos Latino Americanos na Australian National University.

Para completar a edição, Eloísa Machado e Rubens Glezer, professores e coordenadores do Supremo em Pauta da FGV Direito SP, explicam por que o destino do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está agora nas mãos do STF.

