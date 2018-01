Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 2

O Estadão Noite desta quarta-feira, 2, traz a análise de, economista-chefe da MB Associados, sobre os rumos da indústria brasileira.

Renata Vilhena Silva, advogada especialista em direito à saúde há mais de 15 anos, autora de 'Planos de Saúde: Questões atuais no Tribunal de Justiça de São Paulo' e sócia-fundadora do Vilhena Silva Advogados, comenta o fim da Unimed Paulistana.

Beatriz Viegas, advogada especializada em saúde suplementar e Direito Médico, sócia do Marcelo Tostes Advogados, traça o panorama das operadoras de planos de saúde no Brasil.

Gilles Lapouge, correspondente em Paris, comenta a postura da premiê alemã Angela Merkel frente ao drama dos refugiados na Europa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar a edição, o editor de esportes Luiz Antônio Prosperi comenta a escolha por Lucas Lima na seleção.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.