Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 2

O Estadão Noite desta quarta-feira, 2, traz duas análises sobre a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, de aceitar o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff (PT): de, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e de, diretor da sucursal em Brasília.

Franco Mauro Russo Brugioni, advogado, sócio do Raeffray Brugioni Advogados, especialista em Direito Civil e Assessor e Relator da Terceira Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - secção São Paulo/SP -, escreve sobre a ocupação das escolas em São Paulo.

Dagmar Aparecida Hunger, diretora da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, trata das responsabilidades e dificuldades da consolidação da universidade pública no Brasil.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Almir Leite comenta o clima criado pelo fato de o Vasco depender do Fluminense para manter-se na Série A1 do Brasileiro.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.