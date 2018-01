Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 20

O Estadão Noite desta quarta-feira, 20, traz a análise de Celso Toledo, economista e diretor da LCA Consultores, sobre como a política monetária enfrenta restrições para combater o perigo inflacionário à frente em vista do nó fiscal que se encontra o País.

Marcus Vinicius Macedo Pessanha, sócio do Escritório de Advocacia Nelson Wilians, especialista em Direito Administrativo, Regulação e Infraestrutura, comenta o modelo portuário brasileiro que, segundo ele, está indo a pique.

Valdemir Pires, professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, escreve sobre como a concentração da riqueza expressa o resultado de um processo de escravização sutil.

Juliana Laet, mestre em Ciências Sociais e bacharel em Relações Internacionais pela Unesp de Marília e pesquisadora de novas mídias, espaço urbano e movimentos sociais, analisa a inovação e continuidade na luta pelo passe livre, desde 2013 até 2016.

Para completar a edição, Antero Greco, colunista do Estadão, comenta o desafio corintiano - clube que saltou de favorito à Libertadores de 2016 a grande incógnita da temporada.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.