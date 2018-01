Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 27

O Estadão Noite desta quarta-feira, 27, traz a análise de Fabrício H. Chagas Bastos, doutor pela USP e professor na Australian National University, sobre o provável cenário da política externa do Brasil nos próximos anos.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

e autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI', avalia os resultados das últimas primárias nos EUA.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Izabela Corrêa, doutoranda em ciência política pela London School of Economics and Political Science (LSE), critica a falta de mulheres na lista 'cotada' para assumir possíveis ministérios em um eventual governo Temer.

Luis Eduardo Menezes Serra Netto, especialista em Direito Público Econômico e sócio da Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados, trata do caso das fotos da 'primeira-dama do Turismo'.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Almir Leite explica os problemas e exageros em relação às obras para os Jogos Olímpicos no Brasil.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.