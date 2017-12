Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 4

O Estadão Noite desta quarta-feira, 4, traz a análise do colunista Celso Ming sobre as reformas necessárias, dependentes de lideranças políticas compromissadas, para recuperar a economia do Brasil.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI', trata da desistência de Ted Cruz e John Kasich, sobrando Trump na corrida dos republicanos à presidência dos EUA.

Rafael Alcadipani, professor de Estudos Organizacionais da FGV-EAESP e visiting scholar no Boston College, EUA, escreve sobre a ocupação da Assembleia Legislativa do Estado de SP (Alesp) por estudantes e a falta de compromisso do governo estadual com a educação.

Isabella Dearo Vieira Santos, sócia do Crivelli Advogados Associados, comenta a ampliação da licença-paternidade para servidores públicos.

Para completar a edição, o editor de Esportes do Estadão Fernando Paulino Neto analisa o simbolismo por trás da entrega da tocha olímpica à atleta Fabiana Claudino.

